Presunto responsable de abuso sexual, en agravio de una niña de 8 años, es vinculado a proceso 

Tangamandapio, Michoacán, a 12 de noviembre 2026.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a René “N”, quien es señalado de su presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una niña de 8 años, en el municipio de Tangamandapio.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 16 de julio, la víctima se encontraba en compañía de otras niñas, cortando flores cerca del domicilio del investigado, quien en un momento determinado arribó al sitio a bordo de su automóvil. Las niñas al verlo se fueron del lugar por temor a que éste les llamará la atención, no obstante, la víctima se quedó, situación que aprovechó Rene “N” para agredirla sexualmente.

Los hechos fueron de conocimiento del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora que emprendió las investigaciones, mismas que permitieron establecer la identidad y posible relación el investigado, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión y posteriormente conducido ante la autoridad jurisdiccional.

En audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba aportados por la Fiscalía, y tras calificar de legal la detención, resolvió su vinculación a proceso, impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó un mes de plazo para la investigación complementaria.