Jensen Huang anuncia su renuncia como CEO de Nvidia, tras romance con presunta espía china

Jensen Huang anuncia su renuncia como CEO de Nvidia, tras romance con presunta espía china
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 12:48:42
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Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 12 de noviembre 2026.- Jensen Huang, dimitió a su cargo como director ejecutivo y miembro de la Junta Directiva de Nvidia, luego de que se hicieran públicos un par de romances extramaritales el primero con una presunta espía china y otro con una subordinada.

Hace algunos días, la inteligencia estadounidense reportó que el empresario de 63 años, tuvo una relación con la ex directora de Megaspeed, Alice Huang, quien supuestamente facilitó el envío de microchips de Nvidia a empresas chinas como parte de una operación extranjera.

Ante la salida de Huang, la Junta Directiva designó a Colette Kress como directora ejecutiva interina.

Igualmente, la empresa indicó que la directiva mantendrá simultáneamente simultánea sus funciones actuales como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO) hasta que el órgano de gobierno nombre a un reemplazo definitivo.

En ese sentido, Nvidia dio a conocer que ya inició con el proceso de búsqueda para elegir a un nuevo director ejecutivo permanente.

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