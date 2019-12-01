Tras cateos en Morelia, Michoacán, detienen a dos sujetos y aseguran cerca de 10 kilos de presuntos estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 12:54:11

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de sendas órdenes de cateo en la colonia Ciudadela, en Morelia, fueron detenidos un par de sujetos por su probable relación en la comisión de delitos contra la salud, portación de arma de fuego, cartuchos y cohecho. Durante las diligencias también fueron asegurados cerca de 10 kilos de material con características de metanfetamina, dos armas de fuego y diversos indicios.

Sobre particular, se informó que los detenidos fueron identificadas como Juan Miguel “N” de 45 años, y Ximena “N”, quienes fueron asegurados durante estas acciones y puestos a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

A Juan Miguel “N” le fue asegurada un arma de fuego corta calibre .38 Super, con un cargador y nueve cartuchos, además de 13 dosis de material granulado de color blanco.

Por su parte, a Ximena “N” le fue localizada una pistola calibre .380, con un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles y uno más en la recámara.

Los cateos se realizaron en inmuebles ubicados sobre las calles Palacio de Gobierno y Palacio del Infantado, en la colonia Ciudadela.

En el primero fueron localizados aproximadamente ocho kilos de material granulado con características de metanfetamina, además de una báscula, tres teléfonos celulares, documentación y otros objetos de interés para las indagatorias.

En la segunda intervención se aseguraron cerca de dos kilos de material con características similares, una báscula, una máquina de sellado térmico, rollos de bolsas para empaque al vacío y un juego de placas vehiculares.

Asimismo, fueron asegurados dos vehículos, uno de la marca Honda y otro Mercedes-Benz, en los que se localizaron 17 y 23 dosis, respectivamente, de material granulado de color blanco.

Los dos inmuebles, vehículos, armas de fuego, cartuchos y demás indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones con estricto apego al debido proceso y la presunción de inocencia.