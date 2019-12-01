Tingambato celebra su Primer Festival Internacional de Música dedicado al clarinete

Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Tingambato fortalece su vocación cultural con la realización del Primer Festival Internacional de Música “Rocío Román Figueroa”, dedicado en esta primera edición al clarinete. Dentro de las actividades programadas se realiza una Semana Cultural del 13 al 16 de julio en la Casa de la Cultura del municipio, mientras que el Festival Internacional se llevará a cabo los días 19 y 20 de julio, con una programación que reunirá a músicos, estudiantes y maestros de distintas regiones del país, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El festival, organizado por la Banda Sinfónica Comunitaria “Rocío Román Figueroa”, surge como un homenaje permanente a la maestra que dedicó gran parte de su vida a la formación musical de niñas, niños y jóvenes de Tingambato. Además de reconocer su legado, busca consolidarse como un espacio de intercambio artístico y académico que fortalezca la identidad cultural y el desarrollo de nuevos talentos, explicó Pedro Alejo Zacarías, director de dicha agrupación musical.

Durante las actividades se realizarán conciertos, concursos, clases magistrales, talleres y conferencias, con el propósito de acercar una educación musical de calidad a las nuevas generaciones, impulsando al mismo tiempo la participación comunitaria y la difusión del patrimonio artístico del municipio, agregó Guillermo Hernández Zarco, director de la Casa de la Cultura, sede donde se desarrollan los eventos en un horario de 17:00 a 21:00 horas.

Emma Beatriz Beltrán Hernández, presidenta del comité organizador, destacó que este tipo de encuentros fortalecen la oferta de turismo cultural del estado, al generar espacios donde visitantes y habitantes pueden disfrutar de expresiones artísticas que enriquecen la experiencia de viajar por “el alma de México”, además de contribuir a la formación de niñas, niños y adolescentes en las artes.

Finalmente los organizadores explicaron que para esta primera edición se espera la asistencia de entre 400 y 600 personas, así como una derrama económica estimada de entre 250 mil y 400 mil pesos, derivada de la actividad en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y servicios turísticos. Para conocer la programación y detalles de este festival, se puede consultar el Facebook: Tinganio Live.