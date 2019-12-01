Policía fallece al caer de un puente vehicular en León, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 14:50:05

León, Guanajuato, a 14 de julio 2026.- Un elemento en activo de la Policía Municipal de León perdió la vida luego de aparentemente lanzarse desde el puente vehicular Juan Pablo Segundo, ubicado sobre el Libramiento José María Morelos.

De manera extraoficial el uniformado fue identificado como Maciel.

Se dio a conocer que antes de su fallecimiento el oficial compartió un video en el que mencionó la importancia de cuidar la salud mental y no permitir que las emociones dependan de otras personas.

“Siempre tomen como primordial su salud mental, quiéranse mucho, estén con su familia, valórense”, expresó en parte del mensaje.

Igualmente, en la grabación el policía Maciel comentó que enfrentaba depresión desde “hace un tiempo” y pidió a las personas que lo estimaban que se quedarán con los buenos recuerdos y las anécdotas.