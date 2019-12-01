Identifican a adulta mayor fallecida durante un asalto en Morelia

Identifican a adulta mayor fallecida durante un asalto en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 16:42:41
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Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Como Ana María “N”, de 86 años, fue identificada la mujer que perdió la vida en un asalto en la colonia Felicitas del Río de esta ciudad de Morelia.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Onésimo López, de la referida colonia, habían ultimado a una mujer.

Al sitio acudieron agentes de la FGE quienes encontraron a la mujer atada y amordazada, situaciones que le generaron estrés y un presunto infarto, es de mencionar que a su hijo de 54 años, los ladrones lo golpearon.

Hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

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