Certifican a 24 facilitadoras y facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en la FGE Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio de Carrera, llevó a cabo la entrega de certificados a las y los participantes del curso “Certificación de las y los Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal”, así como de la Renovación de Certificación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, ello como parte de las acciones permanentes para fortalecer la profesionalización de su personal y consolidar una procuración de justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía.

Sobre el particular se informó que dichas acciones tienen como objetivo fortalecer y desarrollar las competencias de las y los facilitadores para la adecuada aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con estricto apego a los principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, información, imparcialidad, equidad y honestidad, en el marco del Sistema de Justicia Penal.

El curso de Certificación de Facilitadoras y Facilitadores tuvo una duración de 180 horas, mientras que el de Renovación de Certificación comprendió 100 horas, dirigido al personal cuya certificación debe actualizarse conforme a la normatividad vigente cada tres años.

Como resultado de este proceso académico, 14 servidoras y servidores públicos obtuvieron su certificación, mientras que 10 más renovaron su acreditación, para un total de 24 facilitadoras y facilitadores que reforzaron sus conocimientos y habilidades para desempeñar sus funciones con mayor eficacia, contribuyendo a mejorar la atención que se brinda a las víctimas y a fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia.

Durante la ceremonia de entrega, se reconoció el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de quienes concluyeron satisfactoriamente esta capacitación, destacando la importancia de la actualización permanente y del ejemplo que representan los mandos al participar activamente en estos procesos de formación.