Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 

Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 14:18:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), solicita el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para la identificación de una mujer que fue localizada sin vida en la carretera que conduce de la localidad El Rincón del Jeráhuaro al Centro Turístico Los Azufres, en el municipio de Zinapécuaro.

Sobre el particular se informó que dicha mujer tiene una estatura aproximada de 1.50 metros; presenta somatotipo mesomorfo; cabello castaño oscuro, teñido, ondulado y largo; tez morena medio; mentón ovalado; pabellones auriculares medianos con lóbulo separado; órganos dentarios completos; cara oval; frente amplia y alta; cejas pobladas y separadas; ojos medianos, almendrados, de iris café; nariz mediana y recta; así como boca mediana con labios de grosor medio y comisuras horizontales.

Al momento de su localización vestía pantalón de mezclilla azul; blusa blanca; pantaleta rosa; brasier negro; sudadera negra y calzado tipo chancla color gris.

Como señas particulares presenta los siguientes tatuajes:

* La leyenda “YURELI”, en tinta negra y blanca, en la cara anterior de la muñeca derecha.
* Figuras de flores, en tintas verde, rojo, amarillo y negro, en la cara anterior del muslo derecho.
* Un tatuaje con letras ilegibles, en tinta negra, en la cara anterior del hombro izquierdo.
* La figura “Yin-Yang”, en tintas negra y blanca, en la cara anterior de la muñeca izquierda.
* Dos banderas, correspondientes a México y Honduras, elaboradas en tintas azul, blanco, verde, rojo y negro, localizadas en la cara anterior del muslo izquierdo.

La Fiscalía General del Estado exhorta a cualquier persona que cuente con información que permita identificar a la mujer o localizar a sus familiares, a acudir a la Fiscalía Regional correspondiente o comunicarse a los canales oficiales de la institución, con el propósito de contribuir a su identificación y continuar con las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía fallece al caer de un puente vehicular en León, Guanajuato
Certifican a 24 facilitadoras y facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en la FGE Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 
Identifican a adolescente ejecutado en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Jueza ordena liberación de Víctor Rodríguez; ex funcionario acusado de violencia intrafamiliar
Homicidios dolosos han bajado casi 50% en el sexenio de Sheinbaum
Caen 9 presuntos responsables de homicidio múltiple en Chiapas; serían miembros de organización criminal de Sinaloa
Ataque armado en “cachimba” en la colonia José María Morelos de Morelia, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Comentarios