Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), solicita el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para la identificación de una mujer que fue localizada sin vida en la carretera que conduce de la localidad El Rincón del Jeráhuaro al Centro Turístico Los Azufres, en el municipio de Zinapécuaro.

Sobre el particular se informó que dicha mujer tiene una estatura aproximada de 1.50 metros; presenta somatotipo mesomorfo; cabello castaño oscuro, teñido, ondulado y largo; tez morena medio; mentón ovalado; pabellones auriculares medianos con lóbulo separado; órganos dentarios completos; cara oval; frente amplia y alta; cejas pobladas y separadas; ojos medianos, almendrados, de iris café; nariz mediana y recta; así como boca mediana con labios de grosor medio y comisuras horizontales.

Al momento de su localización vestía pantalón de mezclilla azul; blusa blanca; pantaleta rosa; brasier negro; sudadera negra y calzado tipo chancla color gris.

Como señas particulares presenta los siguientes tatuajes:

* La leyenda “YURELI”, en tinta negra y blanca, en la cara anterior de la muñeca derecha.

* Figuras de flores, en tintas verde, rojo, amarillo y negro, en la cara anterior del muslo derecho.

* Un tatuaje con letras ilegibles, en tinta negra, en la cara anterior del hombro izquierdo.

* La figura “Yin-Yang”, en tintas negra y blanca, en la cara anterior de la muñeca izquierda.

* Dos banderas, correspondientes a México y Honduras, elaboradas en tintas azul, blanco, verde, rojo y negro, localizadas en la cara anterior del muslo izquierdo.

La Fiscalía General del Estado exhorta a cualquier persona que cuente con información que permita identificar a la mujer o localizar a sus familiares, a acudir a la Fiscalía Regional correspondiente o comunicarse a los canales oficiales de la institución, con el propósito de contribuir a su identificación y continuar con las investigaciones.