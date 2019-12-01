Tequisquiapan, sede del Hay Festival Querétaro 2025

Tequisquiapan, Querétaro, 31 de agosto del 2025.- El Pueblo Mágico de Tequisquiapan se une como sede del Hay Festival Querétaro 2025. Durante cuatro días, del 4 al 7 de septiembre, este destino combinará su encanto colonial con una nutrida agenda cultural que incluirá conferencias, lecturas, música y artes visuales, todo en el corazón de una comunidad con tradición vinícola y artística.

Tequisquiapan se encuentra a solo dos horas de la Ciudad de México y es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del estado. Su centro histórico, con calles empedradas, fachadas coloridas y la icónica Parroquia de Santa María de la Asunción, ofrece un entorno propicio para actividades culturales al aire libre.

Entre sus principales atractivos destacan:



- Su integración a la Ruta del Arte, Queso y Vino, con viñedos como San Patricio y Los Rosales, que ofrecen recorridos, catas y eventos temáticos durante todo el año.

- Su tradicional mercado de artesanías, donde los visitantes pueden adquirir productos de cantera, textiles, dulces típicos y trabajos de mimbre.

- El Parque La Pila, espacio natural y cultural que servirá como una de las sedes del Hay Festival.

- Actividades de bienestar, como temazcales, spas y hoteles boutique con experiencias holísticas, que hacen de Tequisquiapan un destino ideal para el descanso y la inspiración.

- Eventos anuales como el Festival Internacional del Queso y el Vino, que reflejan la identidad gastronómica del municipio.

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro invita a residentes y visitantes a vivir esta experiencia cultural en un entorno de hospitalidad, tradición e historia, donde la palabra y el arte se conjugan con el sabor y la calidez queretana.



Hay Festival estará presente en el municipio el sábado 6 de septiembre a las 17:30 h, en la Plaza principal de Tequisquiapan, Elvira Sastre se presentará en conversación con Alberto Villarreal. Sastre ha conseguido lo improbable en muchos sentidos, acercar a los jóvenes a la poesía, a través de un lenguaje cercano y temas de tendencia o actualidad, logrando así conectar con varias generaciones de lectores y lectoras, avivando y encendiendo la chispa de la sensibilidad y creatividad literaria.





¿Dónde reservar boletos?

Los eventos del Programa General del Hay Festival Querétaro 2025 tienen un costo simbólico de 10 pesos. Los boletos pueden adquirirse en hayfestival.org/queretaro/entradas, y a partir del 1 de septiembre, en la taquilla del Teatro de la Ciudad (calle 16 de septiembre, 44-E) Querétaro.

El acceso será gratuito para la comunidad universitaria y personas adultas mayores, quienes podrán solicitar boletos de cortesía en línea o en taquilla.

Las actividades del Hay Festival Comunitario, el Hay Festival Joven y los eventos realizados en municipios del Estado de Querétaro son de entrada libre. Lo mismo aplica para los dos conciertos programados.

Adicionalmente, varias conversaciones serán transmitidas en vivo desde el sitio web del festival. Una vez concluido el evento, la mayoría de estas quedarán disponibles en formato audio y/o video, de forma gratuita y por tiempo limitado.



PROGRAMACIÓN:

Sábado 6 de septiembre

[32] 17:30 h Elvira Sastre en conversación con Alberto Villarreal

Tequisquiapan, Plaza principal