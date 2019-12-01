Tarejero anuncia su octava edición del Festival del Elote: Sectur

Tarejero anuncia su octava edición del Festival del Elote: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 15:18:48
Morelia, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- Tarejero, comunidad de Zacapu, anunció la octava edición de su Festival del Elote, que se realizará en la plaza principal el próximo 24 de agosto, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Quintín Arroyo Téllez, jefe de tenencia de Tarejero informó que este evento se realiza con la intención de promover la gastronomía local, su cultura, las danzas y sus tradiciones.

Para este año se prevé la asistencia de 5 mil personas que dejen una derrama económica aproximada a los 200 mil pesos, explicó Carlos Alberto Cuéllar Romo, quien acudió en representación de la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Estela Valdéz Pulido.  

En este 2025 habrá 75 cocineras tradicionales que elaborarán corundas, esquites, toqueras, guisos a base de maíz, entre muchos más platillos que tendrán distintos costos, y los cuales podrán disfrutar todos los asistentes, junto con la presentación de la danza de los moros, elevaciones de globos de cantoya y otras actividades culturales.

La comunidad de Tarejero se encuentra a 15 minutos de la cabecera municipal, rumbo al Oriente, enclavada en el Valle de la Ciénega de Zacapu, a solo una hora y 20 minutos de Morelia, una hora de Pátzcuaro, y una hora 20 minutos de Zamora.

Noventa Grados
