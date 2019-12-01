Fatal accidente en la carretera a Chichimequillas 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 08:48:51
El Marqués, Querétaro, a 8 de noviembre 2025.- Una persona sin vida y otra más lesionada, fue el saldo de un trágico accidente, que se registró sobre la carretera a Chichimequillas, a la altura de El Calero.

Fue en dirección a la capital queretana, sobre el kilómetro 10+500, en donde un auto tipo Tsuru, por causas desconocidas, perdió el control y a consecuencia se impactó contra un camión de carga.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se confirmó la muerte del copiloto del auto, mientras que el conductor, fue valorado, estabilizado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento, posteriormente esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

