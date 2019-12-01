Muere motociclista al accidentarse en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 08:40:59

Tarímbaro, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía en calles de esta municipalidad, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Francisco Javier Mina, dentro del Barrio de La Cruz, en las inmediaciones de la estación de combustible UltraGas, se había resguardado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida y cerca de él la motocicleta que conducía.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos, para los efectos de ley.