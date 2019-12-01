En Buenavista, Michoacán desmantelan 4 campamentos clandestinos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 09:01:36

Buenavista, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- En las localidades Cinco de Mayo y Las Carreras, en este municipio, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), localizaron, aseguraron e incineraron cuatro campamentos clandestinos presuntamente utilizados por grupos delictivos.

Sobre el partidario se informó que los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron diversas movilizaciones como parte del reforzamiento operativo en la región de Tierra Caliente.

Como resultado de estas operaciones fueron localizados y desmantelados cuatro campamentos clandestinos en las mencionadas comunidades; en ellos se encontraron municiones percutidas, ropa táctica e insumos.