Tres heridos graves, en choque entre un auto y el tren, en El Marqués, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 08:46:54

El Marqués, Querétaro, a 8 de noviembre 2025.- Servicios de emergencias se movilizaron a la carretera estatal 200, en donde se registró un fuerte accidente, protagonizado por un auto y el tren.

El accidente ocurrió a la altura de Guadalupe la Venta en el municipio de El Marqués, luego de que el auto, intentó ganarle el paso al tren.

Tras la colisión, a través de la línea de emergencias 911 se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron a la zona los rescatistas, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se realizó la valoración de las personas lesionadas, quienes por las heridas que presentaron de inmediato las trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La vialidad fue cerrada, por parte de elementos de la Policía Municipal de El Marqués, quienes tomaron conocimiento del accidente, que dejó severos daños.