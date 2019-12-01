Tancítaro alista Feria del Aguacate 2026 y buscará romper Récord Guinness

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:55:25

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo del 2026.- El presidente municipal, Carlos Navarro Corza, anunció que del 09 al 12 de abril se celebrará la 13ª edición de la Feria del Aguacate de Tancítaro, evento que contará con una amplia cartelera cultural y musical, así como actividades enfocadas en destacar la importancia económica de este fruto para la región.

Como parte de las actividades principales, se buscará romper el Récord Guinness al guacamole más grande del mundo, con la meta de superar las cuatro toneladas 972 kilogramos, lo que colocaría nuevamente al municipio en el mapa internacional.

El edil destacó en conferencia de prensa desde la Secretaría de Turismo del estado, que Tancítaro mantiene una producción anual cercana a las 260 mil toneladas de aguacate, cifra que puede variar dependiendo de factores climáticos, pero que lo consolida como uno de los principales productores a nivel nacional.

Por su parte, Rafael Vázquez González, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, informó que el año pasado se exportaron más de un millón de toneladas, con un récord histórico de un millón 106 mil, y que para este año se proyecta alcanzar hasta un millón 200 mil toneladas.

El aguacate producido en este municipio se exporta principalmente a países como Estados Unidos, Japón y Canadá, además de mercados en Asia, Centroamérica y Europa.

Navarro Corza destacó que actualmente, entre el 27 y 29 por ciento del aguacate que se consume en el mundo tiene origen michoacano, lo que refleja su relevancia global, dijo.