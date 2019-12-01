Son 5 las michoacanas reconocidas en la Guía México Gastronómico 2026: Sectur

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- La maestra cocinera Blanca Delia Villagómez, junto a las chefs Cynthia Martínez, Lucero Soto y Mariana Valencia, fueron distinguidas por la Guía México Gastronómico, que incluyó a sus establecimientos entre los 250 mejores restaurantes del país. Por su parte, Rosalba Morales Bartolo recibió un reconocimiento especial por su labor incansable como promotora de la Cocina Tradicional de Michoacán.



Esta publicación anual distingue a las propuestas culinarias más destacadas del país, señaló el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, lo que posiciona a “el alma de México” como un destino clave. El funcionario recordó que Michoacán fue el paradigma para que, en 2010, la UNESCO otorgara a la cocina tradicional mexicana el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



A través de sus redes sociales, la Sectur Michoacán felicitó a las galardonadas destacando que cinco cocinas del estado fueron reconocidas en la Guía México Gastronómico 2026. En el mensaje se resaltó la inclusión de Lu Cocina Michoacana, La Conspiración de 1809, Cocina M y La Casa de Blanca.



La Guía México Gastronómico, editada por Culinaria Mexicana y Larousse Cocina, es considerada una de las plataformas editoriales más importantes del país en materia gastronómica. Cada año reconoce a los mejores restaurantes, abarcando desde cocina tradicional y regional hasta propuestas contemporáneas e internacionales.



Más del 60 por ciento de los restaurantes seleccionados en esta edición se ubican fuera de la Ciudad de México, lo que otorga una visibilidad estratégica a destinos culinarios como Michoacán. La Sectur estatal informó que la publicación estará disponible en las librerías Gandhi de todo el país a partir del 15 de febrero.