Presuntos asaltantes tocaron la puerta de un domicilio en Apodaca, Nuevo León, y despojaron a una pareja de más de 100 mp en joyería

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 20:05:22
Apodaca, Nuevo León, a 5 de febrero de 2026.- Un matrimonio fue víctima de un robo con violencia al interior de su domicilio, luego de que sujetos armados irrumpieran en la vivienda y se llevaran joyería valuada en alrededor de 100 mil pesos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:50 horas del miércoles en una casa situada sobre la avenida Los Amarantos, en la colonia del mismo nombre, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Ministerial y de la corporación municipal.

Según relató el afectado, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, los agresores llegaron al domicilio y tocaron la puerta; al abrir, uno de ellos lo amagó con amenazas verbales, mientras el otro le apuntaba con un arma de fuego.

Una vez dentro del inmueble, los delincuentes sometieron a la pareja y la ataron, para después recorrer distintas áreas de la vivienda en busca de objetos de valor. Al final, se apoderaron de varias piezas de joyería, cuyo valor fue estimado por las víctimas en cerca de 100 mil pesos.

Tras la huida de los responsables, el matrimonio logró liberarse y solicitó apoyo a los servicios de emergencia. Posteriormente, las autoridades realizaron recorridos en la zona para localizar cámaras de videovigilancia que ayuden a identificar a los responsables, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevó a cabo el levantamiento de indicios e inició las investigaciones correspondientes.

