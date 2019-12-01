Balean a campesino en la tenencia La Planta de Jacona, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 19:45:11

Jacona, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Un trabajador del campo resultó con al menos tres lesiones al ser blanco de una agresión armada, en la Tenencia de La Planta, de los presuntos agresores no hay pistas.

Fue aproximadamente a las 17:30 horas de este jueves cuando en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Flores Magon, rumbo a la presa de el "seis".

Agentes de la Guardia Civil, Policía Municipal y Defensa se trasladaron al lugar donde localizaron herido al señor Jorge Luis H., F., de aproximadamente 35 años de edad.

Los uniformados solicitaron una ambulancia y minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al masculino y lo canalizaron a un nosocomio para su atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la carpeta de investigación para dar con los agresores y conocer el móvil de la agresión.