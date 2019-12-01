Balean a campesino en la tenencia La Planta de Jacona, Michoacán; resultó herido

Balean a campesino en la tenencia La Planta de Jacona, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 19:45:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Un trabajador del campo resultó con al menos tres lesiones al ser blanco de una agresión armada, en la Tenencia de La Planta, de los presuntos agresores no hay pistas.

Fue aproximadamente a las 17:30 horas de este jueves cuando en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Flores Magon, rumbo a la presa de el "seis". 

Agentes de la Guardia Civil, Policía Municipal y Defensa se trasladaron al lugar donde localizaron herido al señor Jorge Luis H., F., de aproximadamente 35 años de edad. 

Los uniformados solicitaron una ambulancia y minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al masculino y lo canalizaron a un nosocomio para su atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la carpeta de investigación para dar con los agresores y conocer el móvil de la agresión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán
Abandonan motocicletas con arma y estupefaciente tras operativo de la Guardia Nacional en Uruapan, Michoacán 
Fallece conductor al volcar con su camioneta en Uruapan, Michoacán 
FGR investiga asalto armado a tractocamión en la carretera La Piedad –Yurécuaro, en límites de Michoacán con Jalisco 
Más información de la categoria
Arrastra exalcalde de Turicato señalamientos por vínculos con Jalisco: Ahora es diputado de Michoacán y su esposa Alcaldesa
Confirman la detección de dos casos de gusano barrenador en humanos en Guerrero
Son 5 las michoacanas reconocidas en la Guía México Gastronómico 2026: Sectur
Resulta ileso el alcade de Zacualpan, Veracruz, durante ataque armado
Comentarios