Resulta ileso el alcade de Zacualpan, Veracruz, durante ataque armado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 18:41:35

Zacualpan, Veracruz, a 5 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Zacualpan, Andrés Maldonado Yañez, salió con vida de un ataque armado ocurrido cuando viajaba junto a su esposa, Jazmín Martínez Santizo.

Los hechos se registraron la noche del miércoles 4 de febrero, cuando el alcalde, de filiación priista, regresaba de Xalapa a su municipio, ubicado en la zona norte del estado, y su vehículo fue interceptado por sujetos armados que dispararon en su contra.

Durante la agresión, Hilario Fragoso Calderón, chofer del ayuntamiento, resultó lesionado por un impacto de bala en una pierna. En tanto, el edil y su esposa no sufrieron heridas y ya presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades.

La síndica municipal, Juliana Pérez Tiburcio, informó que se confía en que las autoridades lleven a cabo el desahogo de pruebas necesario para identificar y detener a los responsables.

“El atentado fue el día 4 de febrero, aproximadamente a las ocho y media de la noche, resultó herido el chofer que labora en el ayuntamiento, fue herido con un arma de fuego en la pierna y está estable y fuera de peligro”, señaló.

Se dio a conocer que Jazmín Martínez Santizo había acudido a Xalapa para participar en un curso impartido por el Sistema DIF municipal, mientras que el presidente municipal aprovechó el traslado para realizar gestiones ante dependencias del Gobierno de Veracruz.

El ayuntamiento informó que, tras los hechos, tanto el alcalde como la presidenta del DIF municipal no cuentan actualmente con sus equipos de telefonía móvil, cuyos números ya fueron reportados a las autoridades correspondientes.

Luego de que el ataque se hiciera público, usuarios de redes sociales solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la seguridad del alcalde y su familia.

“Las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Se exhorta a la población a mantener la calma y a atender únicamente información oficial”, señala el comunicado difundido en redes sociales.