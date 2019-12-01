Huyen de militares y dejan abandonadas armas y estupefacientes en Tancítaro, Michoacán 

Tancítaro, Mich., a 5 de febrero de 2026.— Un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional derivó en el aseguramiento de droga, cartuchos útiles y un arma larga durante la madrugada del 4 de febrero, luego de que dos sujetos escaparan tras detectar la presencia de fuerzas federales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:15 horas sobre la calle Álvaro Obregón, en un camino de terracería de la localidad de Tancítaro, a la altura de la escuela primaria Santos Degollado, donde se instaló una Base de Operaciones Interinstitucional como parte de labores de prevención del delito.

Allí los uniformados detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes al percatarse del despliegue militar emprendieron la huida a toda velocidad. Durante la persecución, los sujetos arrojaron varios objetos al suelo antes de perderse entre la oscuridad, logrando evadir a las autoridades.

Tras detener la marcha y realizar una inspección en el punto donde fueron abandonados los objetos, el personal castrense localizó una mariconera camuflada que contenía dos bolsas plásticas: una con hierba seca con características propias de la marihuana y otra con una sustancia granulada presuntamente cristal. En el mismo sitio también fueron encontrados seis cartuchos calibre 16 milímetros, así como una escopeta del mismo calibre, sin marca ni matrícula visible.

Ante el hallazgo de narcóticos y armamento, los indicios fueron asegurados conforme a protocolo y puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la procedencia del arma y la posible relación de los objetos con actividades delictivas en la zona.