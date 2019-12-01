Huyen de militares y dejan abandonadas armas y estupefacientes en Tancítaro, Michoacán 

Huyen de militares y dejan abandonadas armas y estupefacientes en Tancítaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 19:30:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tancítaro, Mich., a 5 de febrero de 2026.— Un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional derivó en el aseguramiento de droga, cartuchos útiles y un arma larga durante la madrugada del 4 de febrero, luego de que dos sujetos escaparan tras detectar la presencia de fuerzas federales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:15 horas sobre la calle Álvaro Obregón, en un camino de terracería de la localidad de Tancítaro, a la altura de la escuela primaria Santos Degollado, donde se instaló una Base de Operaciones Interinstitucional como parte de labores de prevención del delito.

Allí los uniformados detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes al percatarse del despliegue militar emprendieron la huida a toda velocidad. Durante la persecución, los sujetos arrojaron varios objetos al suelo antes de perderse entre la oscuridad, logrando evadir a las autoridades.

Tras detener la marcha y realizar una inspección en el punto donde fueron abandonados los objetos, el personal castrense localizó una mariconera camuflada que contenía dos bolsas plásticas: una con hierba seca con características propias de la marihuana y otra con una sustancia granulada presuntamente cristal. En el mismo sitio también fueron encontrados seis cartuchos calibre 16 milímetros, así como una escopeta del mismo calibre, sin marca ni matrícula visible.

Ante el hallazgo de narcóticos y armamento, los indicios fueron asegurados conforme a protocolo y puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la procedencia del arma y la posible relación de los objetos con actividades delictivas en la zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán
Abandonan motocicletas con arma y estupefaciente tras operativo de la Guardia Nacional en Uruapan, Michoacán 
Fallece conductor al volcar con su camioneta en Uruapan, Michoacán 
FGR investiga asalto armado a tractocamión en la carretera La Piedad –Yurécuaro, en límites de Michoacán con Jalisco 
Más información de la categoria
Arrastra exalcalde de Turicato señalamientos por vínculos con Jalisco: Ahora es diputado de Michoacán y su esposa Alcaldesa
Confirman la detección de dos casos de gusano barrenador en humanos en Guerrero
Son 5 las michoacanas reconocidas en la Guía México Gastronómico 2026: Sectur
Resulta ileso el alcade de Zacualpan, Veracruz, durante ataque armado
Comentarios