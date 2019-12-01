Asalto armado en carretera federal desata investigación de la FGR en Michoacán

Morelia, Mich., a 5 de febrero de 2026.— Un nuevo golpe al autotransporte federal encendió las alertas de las autoridades federales en Michoacán. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación tras el robo violento de un tractocamión con caja seca, perpetrado por un grupo de sujetos armados en una carretera clave para el traslado de mercancías.

El asalto ocurrió sobre la carretera Vista Hermosa–La Piedad, a la altura del parador conocido como Los Magueyes, un punto de tránsito frecuente para unidades de carga. De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público Federal, los delincuentes interceptaron la unidad, sometieron al operador y se apoderaron del vehículo, que contaba con placas del Servicio Público Federal.

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán asumió la investigación por el delito de robo al autotransporte federal de carga, uno de los ilícitos que más impacto económico genera en el país y que ha sido señalado por empresarios del sector como una amenaza constante.

Fuentes oficiales indicaron que la Fiscalía Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación para recabar datos de prueba que permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables del asalto, ocurrido en un tramo carretero donde transportistas han denunciado reiteradamente riesgos de seguridad.

La FGR recordó que mantiene abiertos sus canales de denuncia a través del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC), con el objetivo de recibir información que contribuya al combate de este tipo de delitos, considerados estratégicos por afectar directamente las cadenas de suministro y el comercio regional.

El robo se suma a una serie de hechos violentos registrados en carreteras de Michoacán, donde el autotransporte federal continúa operando bajo la sombra de la delincuencia armada.