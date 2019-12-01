Reportes de balaceras desatan fuerte operativo militar en Aguililla, Michoacán 

Reportes de balaceras desatan fuerte operativo militar en Aguililla, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 16:08:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Aguililla, Mich., a 5 de febrero de 2026.— Un intenso despliegue de fuerzas federales se registró la tarde de este jueves en el municipio de Aguililla, luego de que vecinos de la localidad de La Alberca reportaran una presunta balacera y la posible presencia de integrantes de un grupo delictivo en la zona.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 13:00 horas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron al área tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y movimientos sospechosos, lo que activó los protocolos de reacción inmediata.

El operativo incluyó recorridos terrestres, labores de reconocimiento y presencia disuasiva en distintos puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de ubicar a los responsables y prevenir nuevos hechos de violencia. Las acciones se llevaron a cabo de manera preventiva, priorizando la seguridad de la población civil.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la existencia de personas detenidas, lesionadas ni enfrentamientos directos entre civiles armados y fuerzas federales. No obstante, la movilización generó expectación entre los habitantes, quienes en repetidas ocasiones han denunciado hechos de violencia en esta región de la Tierra Caliente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan más de medio centenar de pastillas psicotrópicas, ocultas en el corazón del penal federal de Buenavista, Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo ciudadano para localizar a familiares de persona fallecida en el Hospital Civil de Morelia, Michoacán
Reportes de balaceras desatan fuerte operativo militar en Aguililla, Michoacán 
Empleados logran frustar un robo en una panadería de Escobedo, Nuevo León; el presunto asaltante perdió la vida, tras ser agredido
Más información de la categoria
Reportes de balaceras desatan fuerte operativo militar en Aguililla, Michoacán 
Trato de rey al presidente de la Suprema Corte: usa dos asistentes para limpiarle los zapatos
"El juego del pato": de diversión a terror para alumnos de un preescolar de León; maestra abusó de niños de 3 y 4 años con dicha dinámica
Sheinbaum reafirma soberanía y legado de la Constitución de 1917 desde Querétaro
Comentarios