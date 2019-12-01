Octavio Ocampo señala a Brissa Arroyo y Lucila Martínez como candidatas para Morelia; Conrado Paz, perfil para Uruapan

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 17:40:44

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.– La diputada local Brissa Arroyo y la regidora Lucila Martínez son las cartas que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendría previstas para la candidatura a la presidencia municipal de Morelia.

Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, apuntó que ambas políticas contarían con el respaldo para el próximo proceso electoral.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el perredista indicó que, en el caso del municipio de Uruapan, no descartan que el diputado Conrado Paz Torres sea otro de los perfiles candidateables del partido amarillo.

Cuestionado sobre si existen las condiciones y posibilidades de contender para Paz Torres legislador que obtuvo la curul bajo la bandera independiente y a la cual renunció para unirse a la bancada del Sol Azteca, Octavio Ocampo señaló que su trabajo lo avala.

"Esa campaña de guerra sucia que le han hecho a Conrado, él tomó una decisión política... pero no se peleó con la gente, tomó una decisión y es solo el grupo de arriba, digamos, abajo él está bien", agregó Ocampo Córdova.

Respecto a la pinta de bardas de algunos funcionarios públicos, en el caso de perfiles perredistas como Brissa Arroyo, dijo que se rotularon con motivo de su informe legislativo y que no son recientes.