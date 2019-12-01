Secum invita al taller de stand up “Risa Propia” para fortalecer la voz de las mujeres

Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura de Michoacán invita al taller de stand up “Risa Propia”, que se realizará los días 4, 5 y 6 de marzo, de 16:00 a 18:00 horas, en la Antigua Librería de la Casa de la Cultura de Morelia.

El taller impulsa espacios culturales orientados al fortalecimiento de la voz de las mujeres, la libertad de expresión y el humor como herramienta de reflexión social. Durante las sesiones, las participantes desarrollarán herramientas de escritura humorística, expresión corporal, manejo escénico, además de comunicación con perspectiva de género, a partir de sus experiencias personales para transformarlas en rutinas de stand up.

La actividad estará a cargo de Angélica Ana Porras Navarro Olvera (Ann Yellow), comediante y docente universitaria, quien utiliza el humor como recurso de reflexión y resistencia desde una perspectiva feminista y diversa, e impulsa espacios de creación y formación dirigidos a mujeres y disidencias sexo-genéricas.

“Risa Propia” promueve la sororidad, la confianza y la construcción colectiva de narrativas que visibilizan las realidades de las mujeres desde el ingenio, la crítica y la autenticidad, reivindicando la risa como una forma de catarsis y transformación social.

Como cierre, el sábado 7 de marzo a las 17:30 horas se realizará una presentación abierta al público en el auditorio Luis Sahagún, donde las participantes compartirán sus creaciones escénicas. Para mayores informes sobre la cuota de recuperación e inscripciones, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 443 688 4825. El cupo es limitado.