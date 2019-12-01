Ultiman a niño de 5 años y hieren a una de 11, en ataque armado en Apodaca, Nuevo León

Apodaca, NL., a 9 de marzo de 2026.- Una escena de horror se vivió la tarde de este lunes en el municipio de Apodaca, donde un ataque armado dejó como saldo un niño de apenas cinco años muerto y una niña de 11 años lesionada, en un hecho que ha conmocionado a toda la zona metropolitana de Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:52 horas sobre la avenida Acapulco, en la colonia Las Margaritas, cuando una mujer adulta se encontraba acompañada de los dos menores. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados protagonizaron un violento episodio relacionado con el presunto robo de un automóvil, desatando el terror en plena vía pública.

En medio de la agresión, una bala impactó directamente en la cabeza del pequeño de cinco años, provocándole una herida devastadora. En un intento desesperado por salvarle la vida, el menor fue trasladado de urgencia a la Hospital General de Zona No. 67 del IMSS, pero los médicos nada pudieron hacer: el niño llegó sin signos vitales.

La violencia también alcanzó a una niña de 11 años, quien resultó herida por esquirlas en los brazos, siendo atendida por personal médico tras el ataque.

Tras el brutal episodio, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se movilizaron al sitio para acordonar la zona y comenzar las indagatorias. Peritos recabaron evidencia balística y testimonios para tratar de reconstruir lo ocurrido y dar con los responsables de este crimen que ha estremecido a la comunidad.

De manera preliminar, las autoridades investigan si el ataque se originó durante un robo con violencia de un vehículo, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Mientras tanto, en la colonia Las Margaritas la indignación y el dolor se mezclan entre los vecinos, quienes aún no pueden creer que la violencia haya cobrado la vida de un niño inocente en plena calle.

La investigación continúa abierta y las autoridades buscan pistas que permitan ubicar a los agresores que dispararon sin importar que hubiera menores presentes, dejando tras de sí una tragedia que enluta a una familia y sacude a todo Nuevo León.