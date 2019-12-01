México y Brasil preparan encuentro presidencial para impulsar cooperación económica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 17:45:40

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos conjuntos de cooperación entre ambos países en áreas como desarrollo económico, educación y ciencia.

Durante el diálogo, Lula da Silva extendió una invitación formal a la mandataria mexicana para realizar una visita oficial a Brasil, la cual fue aceptada por Sheinbaum, según informó la Presidencia del país sudamericano en un comunicado.

De acuerdo con la información difundida, ambos gobiernos acordaron definir la fecha del encuentro para realizarse entre junio y julio de este año.

El presidente brasileño explicó que uno de los principales objetivos de la visita será explorar nuevas oportunidades de negocio entre México y Brasil, a través de un evento empresarial que reunirá al sector privado de ambas naciones.

Con esta reunión se busca fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación económica y comercial entre los dos países, considerados entre las economías más importantes de América Latina.