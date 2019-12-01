México y Brasil preparan encuentro presidencial para impulsar cooperación económica

México y Brasil preparan encuentro presidencial para impulsar cooperación económica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 17:45:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos conjuntos de cooperación entre ambos países en áreas como desarrollo económico, educación y ciencia. 

Durante el diálogo, Lula da Silva extendió una invitación formal a la mandataria mexicana para realizar una visita oficial a Brasil, la cual fue aceptada por Sheinbaum, según informó la Presidencia del país sudamericano en un comunicado.

De acuerdo con la información difundida, ambos gobiernos acordaron definir la fecha del encuentro para realizarse entre junio y julio de este año.

El presidente brasileño explicó que uno de los principales objetivos de la visita será explorar nuevas oportunidades de negocio entre México y Brasil, a través de un evento empresarial que reunirá al sector privado de ambas naciones.

Con esta reunión se busca fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación económica y comercial entre los dos países, considerados entre las economías más importantes de América Latina.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a sacerdote que había sido reportado como desaparecido en Chiapas
Joven se quita la vida en un autobús en la CDMX
Rescatan a 5 migrantes que estaban privados de su libertad en Tabasco; hay 27 detenidos
Rescatan a dos personas tras colapso de edificio en la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc
Más información de la categoria
Ecos del 8M; en Michoacán no llegaron todas; en un año han asesinado a 152 mujeres
Trump afirma que conflicto entre Estados Unidos e Irán “casi ha terminado”
Cámaras captan violento asalto contra influencer dentro de su casa en Toluca
Vuelca tráiler y deja 70 reses atrapadas en la México-Puebla
Comentarios