Hallan cuerpo baleado a la orilla de la autopista de Occidente, junto al lago de Cuitzeo, en Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 00:21:16

Álvaro Obregón, Mich., a 10 de marzo de 2026.— La tarde de este lunes fue localizado el cadáver de un hombre con múltiples impactos de bala a la orilla de la autopista de Occidente, a la altura del kilómetro 234, en las inmediaciones del lago de Cuitzeo.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que circulaban por la zona alertaron a las autoridades luego de observar el cuerpo de una persona tirado junto a la cinta asfáltica, aparentemente sin signos vitales.

Elementos policiales se trasladaron al sitio y confirmaron el hallazgo. En el lugar localizaron a un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, los brazos y las piernas.

Tras confirmar la muerte, los uniformados procedieron a acordonar el área para preservar la escena y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que se encargó de iniciar las investigaciones correspondientes.

Minutos más tarde arribaron peritos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, quienes realizaron las diligencias periciales, así como la recolección de indicios que permitan esclarecer el homicidio.

Al concluir las actuaciones en el lugar, el cadáver —hasta el momento en calidad de desconocido— fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y se espera que en las próximas horas pueda ser identificado por familiares.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y dar con los responsables.