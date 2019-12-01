Fallece policía de Tamaulipas, tras enfrentamiento con grupo armado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 23:00:53

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 9 de marzo de 2026.- Un elemento de la Guardia Estatal de Tamaulipas perdió la vida tras resultar gravemente herido durante un enfrentamiento con civiles armados mientras realizaba labores de vigilancia en un municipio fronterizo de la entidad, informó la Vocería de Seguridad Pública del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron a la altura del ejido Los Ángeles, donde agentes de la corporación estatal efectuaban recorridos de seguridad cuando fueron atacados por sujetos armados, lo que provocó un intercambio de disparos entre ambas partes.

Durante la agresión, el oficial Carlos Guillén Muñiz sufrió varias heridas por impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Integral de Los Guerra para recibir atención médica; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades señalaron que el agente murió en cumplimiento de su deber. Tras los hechos, un hombre fue detenido y se aseguraron armas y equipo táctico presuntamente utilizados por los agresores.

La zona quedó bajo resguardo de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.