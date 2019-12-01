Dos muertos y un herido en tiroteo nocturno en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 23:17:25

Morelia, Mich., a 9 de marzo de 2026.– La violencia volvió a irrumpir con estruendo en la capital michoacana. La noche de este lunes, un tiroteo estremeció la colonia Santiaguito Indeco, al norte de Morelia, dejando un saldo de dos hombres muertos y un tercero gravemente herido, en un episodio que desató momentos de terror entre vecinos que escucharon las detonaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, múltiples disparos de arma de fuego fueron escuchados sobre el Andador Huicholes, cerca de la calle Mixtecos.

Alarmados por el estruendo, habitantes de la zona marcaron de inmediato al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de patrullas municipales y cuerpos de rescate.

Al llegar al lugar, los policías se encontraron con una escena impactante: un motociclista y un peatón yacían sin vida, ambos con impactos de bala. A pocos metros, una tercera persona se encontraba herida, por lo que paramédicos le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarla de urgencia a un hospital.

Versiones extraoficiales señalan que el motociclista y el transeúnte habrían protagonizado el intercambio de disparos, desatando la balacera que terminó en tragedia. Durante el enfrentamiento, el tercer individuo habría quedado atrapado en medio del fuego cruzado y resultó lesionado.

Tras el violento episodio, la zona fue acordonada por elementos policiales, mientras especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) iniciaron las investigaciones correspondientes. Los peritos realizaron el levantamiento de indicios y posteriormente trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, mientras las autoridades buscan esclarecer cómo se originó el enfrentamiento que convirtió una tranquila noche en un escenario de muerte.

Vecinos de Santiaguito Indeco, aún conmocionados por lo ocurrido, aseguran que las detonaciones se escucharon en rápida sucesión, lo que generó pánico entre quienes se encontraban en la calle o dentro de sus viviendas.

La investigación continúa para determinar quiénes eran los implicados y qué provocó el mortal intercambio de balas que dejó una estela de sangre en uno de los andadores de la zona norte de Morelia.