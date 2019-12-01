Persecución en Nahuatzen, Michoacán, termina con dos miembros de célula detenidos; 400 cartuchos y equipo táctico asegurado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 00:37:47

Nahuatzen, Mich., a 10 de marzo de 2026.— Una persecución policial en calles del municipio de Nahuatzen culminó con la detención de dos hombres que viajaban en una camioneta con reporte de robo y transportaban una considerable cantidad de cartuchos, cargadores y equipo táctico presuntamente vinculado a un grupo delictivo.

De acuerdo con informes oficiales, el hecho ocurrió la tarde del lunes cuando elementos de la Guardia Civil realizaban un recorrido de vigilancia en la zona. Durante el patrullaje, los agentes detectaron una camioneta con dos ocupantes que, al percatarse de la presencia policial, aceleraron de forma repentina intentando evadir a las autoridades.

Ante la actitud sospechosa, los uniformados iniciaron una persecución que se prolongó por varias cuadras hasta lograr interceptar la unidad y someter a los ocupantes. Tras la revisión correspondiente, los agentes confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo.

En el interior de la camioneta fueron localizados 379 cartuchos útiles, 16 cargadores de distintos calibres, dos chalecos tácticos con insignias alusivas a una célula delictiva, además de al menos 10 mochilas tácticas, cuyo contenido no fue detallado por las autoridades.

Los dos detenidos fueron asegurados en el lugar y, junto con el vehículo, las municiones, cargadores y equipo táctico, quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal e iniciar las investigaciones correspondientes.

El operativo se desarrolló sin que se reportaran personas lesionadas.