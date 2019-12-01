Cae presunto asesino del exgobernador de Colima tras 15 años prófugo: La FGR lo captura en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:55:25

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2026.— Más de una década después de uno de los crímenes políticos que más sacudieron al país, la Fiscalía General de la República anunció la captura de Hilario “N”, alias “El Chihuas” o “El Chiwas”, señalado como presunto autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, ejecutado a balazos el 21 de noviembre de 2010.

La detención se realizó en Hidalgo del Parral, donde el sospechoso permanecía oculto tras 15 años prófugo, según informó el vocero de la fiscalía, Ulises Lara.

Un crimen que estremeció a Colima

El asesinato de Cavazos Ceballos, quien gobernó Colima entre 2005 y 2009, provocó conmoción nacional y encendió las alarmas sobre la penetración del crimen organizado en la política mexicana.

Aquella mañana de noviembre de 2010, el exmandatario fue atacado a tiros frente a su domicilio, en la capital colimense. Testigos relataron que un hombre armado se aproximó y abrió fuego sin previo aviso. Gravemente herido, Cavazos fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió minutos después.

El homicidio desencadenó una intensa investigación federal y estatal que durante años permaneció envuelta en incógnitas.

Quince años de búsqueda

Durante más de una década, el presunto sicario logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Sin embargo, trabajos de inteligencia permitieron finalmente ubicarlo en Parral, una ciudad histórica del sur de Chihuahua conocida también por ser refugio ocasional de criminales en fuga.

Tras su captura, Hilario “N” fue puesto a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica en los próximos días.

¿Quién ordenó el crimen?

Aunque la detención representa un avance significativo, el caso sigue rodeado de sombras. Las autoridades consideran que Hilario “N” habría sido el ejecutor directo, pero las investigaciones continúan para determinar quién ordenó el asesinato.

Desde el inicio del caso surgieron hipótesis sobre la posible participación de estructuras del narcotráfico, lo que convirtió el homicidio en uno de los expedientes más delicados de la violencia política en México.

La captura de Hilario “N” reaviva un expediente que durante años permaneció prácticamente congelado. Ahora, con el presunto gatillero bajo custodia federal, la expectativa es que nuevas declaraciones o pruebas permitan reconstruir el móvil real del crimen.