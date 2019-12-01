Logra la FGE de Michoacán la reparación del daño por más de 500 mil pesos a SEDECO por presunto peculado

Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró la reparación integral del daño por más de 573 mil pesos dentro de una investigación relacionada con el delito de peculado, en agravio de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del Gobierno del Estado.

Sobre el particular se informó que fue con base en la celebración de un convenio entre las partes, mediante el cual Fernando “N” y Antonio “N” aceptaron cubrir el monto, además de ofrecer una disculpa pública a la dependencia estatal afectada.

El caso deriva de una auditoría administrativa y financiera practicada al proyecto “Generación del Centro de Desarrollo Empresarial para Impulsar la Competitividad de Michoacán”, correspondiente a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, en la que se detectaron posibles irregularidades relacionadas con la expedición y cobro de cheques vinculados con recursos públicos.

De acuerdo con las indagatorias, los recursos presuntamente desviados ascendían a más de 573 mil pesos, cantidad que habría sido gestionada mediante cheques expedidos durante la gestión de ex servidores públicos de la dependencia.

Una vez cumplido el convenio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se encuentra en proceso de emitir el acuerdo correspondiente de no ejercicio de la acción penal, conforme a lo establecido en la legislación aplicable.