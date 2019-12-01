Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2026. La Secretaría de Turismo en el estado (SECTUR) podría tener una reducción en su presupuesto para el próximo año, según lo contemplado en el paquete presupuestal enviado al Congreso de Michoacán, así lo adelantó su titular, Roberto Monroy García.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario de turismo señaló que el presupuesto para el 2027 podría ser de 218 millones de pesos, lo cual es una buena cantidad, dijo. En este sentido, reconoció que lo asignado a la dependencia es de utilidad para lo programado, pues se compensa con obras que se realizan a través de otras dependencias.

Subrayó que el paquete presupuestal es muy responsable al contemplar la liquidación de obras multianuales, teleférico de Morelia y Morebús, y así evitar heredar deuda a la siguiente administración.

“Se han reparado más de dos mil 900 kilómetros de reencarpetamientos o carreteras nuevas, pasos a desvel, entonces, finalmente es algo que beneficia del turismo. Sí me quitan un poco el presupuesto para nosotros, pero se está multiplicando por mucho en lo que es la infraestructura”, declaró.

Roberto Monroy señaló que recibió la dependencia con adeudos, pero ello no ocurrirá con el cierre de administración el próximo año. Por ello, se revisará con los subsecretarios la manera de trabajar el próximo año, para que el recurso sea suficiente para todo el ejercicio.

Agregó, la Sectur federal beneficia a Michoacán con promoción, asistencia a ferias y festivales internacionales, así como con obras, por ejemplo, en algunas islas del Lago de Pátzcuaro, el Paricutín, entre otras.