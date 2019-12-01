Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 12:19:38

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2026.- Autoridades ministeriales lograron la identificación de 10 de los 16 presuntos criminales abatidos durante el operativo en Guasave, Sinaloa, para capturar a Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”.

De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, siete civiles armados fueron dados de baja por las fuerzas especiales de la dependencia y de la Guardia Nacional, durante la ejecución de la Operación Centella.

Posteriormente localizaron los cuerpos de otras 9 personas, los cuales habrían muerto en las acciones posteriores a la captura.

El primer identificado fue Héctor Alfonso Martínez Castro, de 21 años de edad, quien fue hallado muerto el sábado 21 de noviembre junto a tres hombres más en las inmediaciones de la comunidad La Sabanilla.

Cabe mencionar que el joven había sido reportado como desaparecido el 15 de noviembre, día en que regresaba de la ExpoGan del Norte Guasave 2026.

Junto a él se encontraba Felipe de Jesús López Ayala, de 38 años de edad.

El resto de hombres muertos identificados son:

José Pablo López Angulo, de 67 años de edad

Jesús Alberto Angulo Zamora, de 29 años

José Arnoldo Camacho Martha, de 31 años

Jasiel Alonso Castro Urías, de 34 años

Daniel Uriel Luque Llanes, de 31 años

Kevin Flores Valdez

José Manuel Ayala

Oswaldo Domínguez Martínez

Se detalló que cinco de los seis cadáveres que se mantienen sin identificar fueron encontrados calcinados, por lo que requieren estudios genéticos.