Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre 2026.- La difusión en redes sociales de imágenes atribuidas a cámaras de patrullas municipales colocó bajo lupa la seguridad digital de la videovigilancia operativa y la protección de la línea de atención a emergencias en Querétaro, más allá del trámite administrativo o la denuncia penal que se alista ante la Fiscalía General del Estado, reconoció Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la dependencia municipal.

Reconoció que mientras la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) sostiene que la operación en calle no se ha visto comprometida, el episodio expone la necesidad de blindar las herramientas tecnológicas que respaldan la respuesta inmediata a la ciudadanía.

Informó que se abrió una investigación interna para verificar la autenticidad de las grabaciones a bordo, acotadas a labores operativas, y que se reforzaron los protocolos de ciberseguridad, con prioridad en la línea de atención a emergencias, por instrucción del presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.

En su momento, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, buscó atajar versiones adelantadas al recordar que, desde el inicio de la administración, los sistemas municipales han enfrentado intentos de ciberataques que han sido contenidos, y condicionó las siguientes decisiones a lo que arroje la indagatoria en curso.

Por su parte, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, marcó distancia operativa respecto a su propia corporación al señalar que corresponde al gobierno municipal encabezar la investigación y aplicar sus protocolos por tratarse de cámaras de patrullas capitalinas, precisando que la Policía Estatal está bajo mando estatal, que hasta ahora no advierte afectación a áreas estatales y que debe cuidarse a la policía municipal.

En tanto se reúnen peritajes y resultados verificados, tanto el titular de la SSPMQ como el alcalde pidieron frenar la especulación en redes sociales, en un escenario donde la verificación de la autenticidad del material y la solidez de los sistemas digitales serán clave para sostener la certidumbre de los usuarios.