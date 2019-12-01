Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 12:49:20

Múgica, Michoacán, a 25 de noviembre 2026.- De acuerdo con las autoridades que intervinieron en el accidente registrado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio, fueron 15 los lesionados tras el choque vehicular, tres de ellos de gravedad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de miércoles a la altura del kilómetro 154+200 de la referida vialidad, se registró un accidente automovilístico.

Aunque en un principio se hablaba de 10 heridos, al concluir con las labores de auxilio, se confirmó que son 15 los lesionados, tres de ellos de gravedad.

Es de mencionar que personal de la GN lleva a cabo los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.