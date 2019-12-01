Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 10:30:36

León, Guanajuato. A 25 de noviembre 2026.- La Secretaría de Salud de Guanajuato solicitó el cierre temporal del Zoológico de León tras detectar un brote de influenza aviar A(H5N1), que provocó la muerte de alrededor de diez animales.

Las autoridades identificaron a 29 personas que estuvieron expuestas a ejemplares infectados, de las cuales 15 presentaron síntomas. Entre ellas hay trabajadores del parque que permanecen bajo vigilancia epidemiológica.

Se tomaron muestras para descartar posibles contagios, las cuales fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Hasta el 24 de noviembre no había casos confirmados de influenza aviar en humanos

Entre los animales fallecidos se encuentran al menos seis aves, un mono araña y dos tigrillos. Ante esta situación, el zoológico tenía previsto cerrar sus instalaciones a partir del miércoles 25 de noviembre, mientras continúan las medidas sanitarias.