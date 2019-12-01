Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 12:48:19

Sinaloa. A 25 de noviembre 2026.- Durante el martes 24 de noviembre se reportaron al menos 11 personas asesinadas y un enfrentamiento armado en cuatro municipios, pese a la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a Culiacán.

Mazatlán concentró el mayor número de víctimas, con al menos seis homicidios registrados en comercios, colonias y espacios públicos. Entre los casos se encuentra el asesinato de un trabajador de una marisquería, el hallazgo de un cuerpo decapitado y dos ataques armados en la colonia Jacarandas, uno de ellos contra un adolescente de 17 años.

En Culiacán, una persona fue localizada sin vida y envuelta en una alfombra sobre la calzada José Limón; además, otro hombre fue asesinado afuera de un supermercado. En Guasave, un hombre de 44 años murió tras ser atacado a balazos en la sindicatura de San Rafael.

En Concordia, un enfrentamiento armado durante la noche dejó dos personas sin vida. Las detonaciones provocaron que habitantes se resguardaran en sus viviendas, mientras elementos de seguridad desplegaron un operativo. Hasta el momento, no se ha informado el origen de la confrontación.

Los hechos ocurrieron el mismo día en que García Harfuch encabezó actividades para fortalecer la seguridad en Culiacán y a cinco días de la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, durante un operativo federal en el norte de Sinaloa.