Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 13:13:56

*La mercancía fue localizada en dos revisiones aduaneras en el puerto michoacano. Uno de los cargamentos procedía de Singapur.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 25 de noviembre de 2026.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente falsificados tras detectar irregularidades relacionadas con derechos de propiedad intelectual en dos cargamentos. En las operaciones, realizadas en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, participaron también la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la primera revisión, el personal aduanero inspeccionó un contenedor y encontró 861 bultos con 10 millones 332 mil cigarrillos. Durante la inspección se detectaron indicios de una posible infracción en materia de propiedad intelectual.

El segundo cargamento fue seleccionado para una inspección física mediante los mecanismos de análisis de riesgo de la aduana. La revisión permitió localizar 834 bultos con 8 millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur e impedir su ingreso al mercado mexicano.

Ambos cargamentos quedaron bajo resguardo en el recinto fiscalizado correspondiente mientras se tramitan los procedimientos legales en materia de propiedad intelectual.