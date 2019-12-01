Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 08:05:44

Ciudad de México. A 25 de noviembre 2026.- El frente frío número 8 avanzará este miércoles sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, así como bajas temperaturas en distintas regiones.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco podrían registrar lluvias intensas, mientras que la masa de aire ártico mantendrá un ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México.

También se espera un evento de “Norte”, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora en Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en las costas de varios estados.

Por otra parte, una vaguada polar se aproximará al noroeste del territorio nacional y, en combinación con la corriente en chorro polar, causará fuertes vientos y un descenso de temperatura. El ingreso de humedad del océano Pacífico también generará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur.

¿En qué estados se esperan lluvias?

El pronóstico para este miércoles considera lo siguiente:

Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes: Campeche.

Campeche. Lluvias fuertes: Puebla.

Puebla. Chubascos: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Sinaloa, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Temperaturas mínimas durante la madrugada del jueves:

-10 a -5 °C : zonas serranas de Durango y Chihuahua.

: zonas serranas de Durango y Chihuahua. - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas

· De 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, costa de Oaxaca y costa de Chiapas.

· De 30 a 35 °C: sur de Sonora, Colima, Morelos y suroeste de Puebla.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El evento de “Norte” generará rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En Tamaulipas podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje, se esperan alturas de hasta cinco metros en las costas de Veracruz y el golfo de Tehuantepec, por lo que se recomienda tomar precauciones en las zonas costeras.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco durante la mañana y presencia de bruma y niebla en zonas altas.

Por la tarde podrían presentarse lluvias y chubascos en ambas entidades, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en un periodo de 24 horas.