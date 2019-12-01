Uruapan, Michoacán, a 25 de noviembre 2026.- José Miguel “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de violación, tentativa de feminicidio y robo calificado grave, cometidos en el municipio de Cherán, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 6 de noviembre, el investigado se enteró que la víctima estaba sola en su domicilio ya que su esposo había salido de la ciudad. La madrugada siguiente ingresó al inmueble de la agraviada a quien atacó sexualmente, la despojó de dinero en efectivo y posteriormente intentó privarla de la vida asfixiándola con un cable.

De los hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidio, quien integró la Carpeta de Investigación, logrando establecer la identidad y posible relación de José Miguel “N” en este delito, lo que permitió solicitar ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada.

El detenido, será presentado ante la autoridad jurisdiccional a efecto de que le sea resuelta su situación legal.