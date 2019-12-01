Sectur ofrece beca del 90% para estudiar maestría en cine

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- La Secretaría de Turismo estatal (Sectur), la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) y el Instituto Latinoamericano en Ciencias Cinematográficas (ILATACC) ofrecen una beca única del 90 por ciento a la comunidad cinematográfica michoacana. El apoyo es para profesionalizarse en una maestría de dos años en producción, cinematografía o edición.

La Sectur, a cargo de Roberto Monroy García, anunció que la beca facilitará a la persona seleccionada a continuar con su formación en el séptimo arte y mostrar el talento que surge en “el alma de México” en el rubro de la cinematografía.

Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich, explicó que este programa piloto, realizado entre las tres instancias, ofrecerá al o la beneficiaria, un acompañamiento integral y métricas claras. La persona beneficiada podrá estudiar de manera presencial en Morelia, durante dos años, en una de las tres maestrías ofrecidas por el ILATACC: producción, cinematografía o edición.

En las redes sociales de la Cofilmich se anunció: “Abrimos la beca ‘Lo viste en pantalla, ¡lo vives en Michoacán!’”. Dichos estudios comienzan la semana del 25 de agosto con clases de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

“Además, el ganador o ganadora, también obtendrá un descuento en su inscripción del 50 por ciento. Este llamado es a quienes estudiaron cine, comunicación, administración, derecho, artes visuales/fotografía, producción audiovisual o afines,”, añadió Gutiérrez Lara.

La Sectur Michoacán enfatizó que solo hay un lugar disponible, y para aplicar se debe enviar su currículum vitae más una carta de motivación de máximo una cuartilla, a estos correos: cofilmich@visitmichoacan.com.mx y contacto@cinemasters.mx. No pierdas la oportunidad y postúlate. El cierre de convocatoria es este sábado 23 de agosto.