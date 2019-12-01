Sectur invita a plasmar la Noche de Muertos en Concurso Nacional de Cultura Turística

Morelia, Michoacán, 2 de septiembre de 2025.- La Noche de Muertos, esa tradición ancestral que cobra vida en Michoacán es el tema del Concurso Nacional de Cultura Turística 2025 al que invita a participar la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

El concurso de este año celebra a una de las tradiciones más emblemáticas, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de noviembre de 2008, con el tema: “Día de Muertos: la fiesta continúa”.

La Secretaría de Turismo Federal convoca a participar en dos categorías: infantil (7 a 12 años), en la cual tienen que realizar un dibujo referente a la Noche de Muertos; y la categoría libre (de 13 años en adelante), donde es necesario elaborar un ensayo para plasmar la esencia de esta celebración.

La Sectur estatal recordó que en Michoacán, la Noche de Ánimas se convierte en una celebración vibrante y llena de color, donde los hogares, panteones y caminos se transforman en espacios de vida, rebosantes de altares, flores, comida y velas. La noche del 1 de noviembre, las tumbas de quienes físicamente ya no están se adornan para honrar su vida, y se recuerda lo que significaron para quienes los amaron.

En varias comunidades purépechas, como Tzintzuntzan y Jarácuaro, es tradición colocar un arco de flores en cada altar de muertos. Este arco, hecho con cempasúchil y otras flores, simboliza la puerta que permite a las almas de los difuntos cruzar al mundo de los vivos y unirse a la celebración junto a sus seres queridos.

La convocatoria completa se puede consultar en el siguiente link: https://www.gob.mx/dgpyct/articulos/concurso-nacional-de-cultura-turistica-2025-dia-de-muertos-la-fiesta-continua?idiom=es