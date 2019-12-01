Sectur inaugura 120 kioskos digitales para promocionar actividades en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- Michoacán continúa colocándose a la vanguardia con la presentación de los kioskos digitales, iniciativa estratégica diseñada por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) para fortalecer la difusión de los atractivos turísticos locales e incrementar la competitividad de los prestadores de servicios de hospedaje.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán, señaló que estos kioskos se encuentran en los hoteles que cuentan con el Registro Nacional de Turismo (RNT), quienes están involucrados con el desarrollo sostenible y la promoción del estado como un destino moderno, conectado y de vanguardia.

Fueron un total de 120 kioskos los que se activaron de manera simultánea en distintos municipios de “el alma de México”, los cuales fueron acompañados y respaldados de manera virtual por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal.

“Gracias por incluirnos en la presentación, estas acciones de promoción digital son parte de este gran reto que también hacemos desde el Gobierno federal que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que viva Michoacán, con quienes estamos en tres campañas muy fuertes, tanto local, nacional e internacional”, señaló Rodríguez Zamora.

Aunque se activaron 120 kioskos, la idea es incrementarlos, agregó Monroy García, “estos son informativos, es decir, contienen datos de los festivales, eventos y actividades que se desarrollan en la entidad”.

Durante la presentación también estuvieron conectados representantes de las regiones turísticas de Michoacán para activar sus kioskos, quienes también se sumaron al cuidado del medio ambiente al reducir el uso de papel en los folletos. “Además de ser interactivos, hay unos kioskos más grandes que serán para los aeropuertos y las centrales de autobuses”, concluyó el titular de la política turística de Michoacán.