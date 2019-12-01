Presencia de “Murciélagos” y fuerzas federales devuelve la confianza a los habitantes de Apatzingán, Michoacán; continúa el resguardo del corte y empaque de limón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 22:07:22
Apatzingán, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- La producción y comercialización de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán, se mantiene bajo vigilancia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ante el incremento de extorsiones, homicidios y la colocación de artefactos explosivos en zonas agrícolas.

Esta estrategia forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y de la operación Paricutín, diseñados para contener la ofensiva de grupos criminales que, en los últimos dos años, han golpeado severamente la cadena productiva del limón y provocado la muerte de jornaleros, productores e incluso elementos de seguridad.

En el cuartel de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, cada mañana se alistan los soldados y agentes de la Guardia Nacional pertenecientes al grupo élite conocido como “Murciélagos”. Desde ahí parten hacia comunidades como Cenobio Moreno y Santa Ana Amatlán, donde el clima de tensión persiste y, según reportes oficiales, algunos habitantes brindan hospedaje a organizaciones delictivas.

Pese al riesgo, los convoyes ingresan diariamente a los poblados y se adentran en las huertas de limón y caminos rurales, donde permanece latente la presencia de explosivos improvisados que han cobrado la vida de trabajadores y pobladores. Para estas labores, los elementos utilizan vehículos tipo Ocelot, diseñados para responder de inmediato ante cualquier emergencia.

La extorsión y las amenazas siguen siendo uno de los principales retos para los productores; por ello, el despliegue federal busca resguardar toda la cadena productiva, desde el corte del limón en campo, hasta su llegada al tianguis limonero y a los centros de empaque, donde también se ha reforzado la seguridad.

Gracias a estos patrullajes, jornaleros —incluidas familias completas con mujeres y niños— retoman sus actividades de corte sin el temor constante de ser víctimas de la delincuencia.

Elementos que participan en la operación Paricutín aseguran que la estrategia comienza a mostrar resultados, debido a que en las calles ya se percibe mayor confianza entre los habitantes.

 

