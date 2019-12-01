Se reúne Alfonso Martínez con García Harfuch; fortalecimiento de la Policía Morelia entre los planteamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 19:07:39

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2025.- Durante una gira de trabajo por la Ciudad de México, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Mediante sus redes sociales, el mandatario municipal compartió una publicación, en la que indicó que le presentó una propuesta para fortalecer la policía y seguir dando resultados positivos para Morelia.

Asimismo, otro de los temas que le planteó, es el fortalecimiento de las policías municipales del resto del estado, para cuando los elementos de la Federación se retiren.

Aunque no dio más detalles de los temas abordados, anteriormente en entrevistas, el edil moreliano ha señalado que otro punto a atender es la vigilancia en las carreteras, las entradas y salidas a los municipios, para reforzar la seguridad.

También el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, a la cual ha dicho que es importante invertirle más recursos, para abonar al desarrollo de seguridad.

Cabe resaltar que se prevé la visita de García Harfuch este miércoles en Morelia, para dar seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.



