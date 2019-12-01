Vinculan a proceso a Cristian “G” por homicidio calificado y tentativa de homicidio contra elementos de la GN en Celaya, Guanajuato

Vinculan a proceso a Cristian “G” por homicidio calificado y tentativa de homicidio contra elementos de la GN en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 22:33:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 2 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Cristian “G” fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, hechos ocurridos en agravio de dos elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Celaya.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se originó en octubre pasado, tras recibir una carpeta iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Constituyentes, en la colonia El Cantar, donde dos sujetos que viajaban en una motocicleta interceptaron a dos agentes de la Guardia Nacional que realizaban labores de vigilancia. Durante el ataque, uno de los elementos fue asesinado y su compañero resultó gravemente herido.

Tras la agresión, ambos responsables huyeron, pero derivado de labores de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se logró la detención de Cristian “G”, quien presuntamente viajaba como copiloto el día del ataque.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó los datos de prueba ante el Juez, quien determinó la vinculación a proceso y dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplirse en el CEFERESO No. 17, ubicado en Michoacán. Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La FGR reiteró que continuará con las indagatorias para esclarecer totalmente el caso y avanzar en la identificación de todos los responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan a hombre de la tercera edad sin vida en un barranco de la colonia Luis Donaldo Colosio en Maravatío, Michoacán
Vinculan a proceso a Cristian “G” por homicidio calificado y tentativa de homicidio contra elementos de la GN en Celaya, Guanajuato
Presencia de “Murciélagos” y fuerzas federales devuelve la confianza a los habitantes de Apatzingán, Michoacán; continúa el resguardo del corte y empaque de limón
Localizan cinco osamentas en predio del diputado de “La Sombreriza” Carlos Tafolla, en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Localizan cinco osamentas en predio del diputado de “La Sombreriza” Carlos Tafolla, en Uruapan, Michoacán
La Lista Negra de Uruapan: cuatro funcionarios cercanos a Carlos Manzo están en la mira del crimen, revela columnista
Se reúne Alfonso Martínez con García Harfuch; fortalecimiento de la Policía Morelia entre los planteamientos
Inhabilitan siete tomas clandestinas en Michoacán como parte de mega operativo federal
Comentarios