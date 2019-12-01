Inhabilitan siete tomas clandestinas en Michoacán como parte de mega operativo federal

Morelia, Mich., a 2 de diciembre de 2025.- Como parte de las operaciones desplegadas bajo el paraguas del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, que reúne a todo el aparato de seguridad nacional: Defensa, Guardia Nacional, Marina, FGR, SSPC, además de SSP y Fiscalía estatal, fueron localizadas e inhabilitadas siete tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos, Pemex.

Aunque es una demostración de músculo, también es la confirmación de que el estado continúa siendo un campo de batalla por el control del huachicol, la droga sintética y la extorsión.

Los patrullajes se extendieron también por las huertas de aguacate de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, donde los uniformados localizaron un arma de fuego, cinco vehículos y una serie de indicios que revelan una red de extracción ilícita más sofisticada de lo que se había confesado públicamente.

Además, se realizaron inspecciones en empacadoras e industrias cítricas acosadas por la extorsión del crimen organizada.

Pero lo verdaderamente escandaloso son las cifras acumuladas en las últimas semanas. Del 10 de noviembre al 1 de diciembre, la maquinaria de seguridad ha asegurado un arsenal que pareciera propio de un frente de guerra: 147 detenidos, 60 armas de fuego, 6,954 cartuchos, 365 cargadores, 121 vehículos, 89 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, casi 19 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina y más de 36 mil litros y 7.3 toneladas de precursores químicos usados en la fabricación de droga sintética. Todo esto, sumado a nueve campamentos criminales desmantelados.

A pesar del despliegue masivo y del discurso oficial que subraya su coordinación “ejemplar”, lo ocurrido hoy vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la infraestructura criminal en Michoacán no solo está viva, sino que se multiplica en territorios estratégicos. Y aunque el Gabinete de Seguridad promete seguir “fortaleciendo la seguridad para la construcción de la paz”, los hallazgos de este operativo sugieren que la paz aún está muy lejos de construirse.