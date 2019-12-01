Localizan a hombre de la tercera edad sin vida en un barranco de la colonia Luis Donaldo Colosio en Maravatío, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 22:44:54
 Maravatío, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- Un hombre de la tercera edad, fue encontrado sin vida en un barranco de un predio rustico, conocido como Arroyo del Arenal, en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, del municipio de Maravatío.

La víctima, de 83 años de edad, fue localizada por vecinos de la zona, quienes solicitaron al número de emergencias.

Al llegar, los paramédicos bajaron hasta la barranca, donde tras revisarlo, confirmaron que el hombre, quien fue identificado como J. Guadalupe O., originario y vecino del estado de  Guanajuato, ya no contaba con signos vitales, debido a que presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

La zona fue resguardada por elementos policiacos, mientras el personal de la Fiscalía de Michoacán iniciaba las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de su caída.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde será entregado a sus familiares.

