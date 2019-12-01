Localizan cinco osamentas en predio del diputado de “La Sombreriza” Carlos Tafolla, en Uruapan, Michoacán

Localizan cinco osamentas en predio del diputado de “La Sombreriza” Carlos Tafolla, en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 21:49:17
Uruapan, Mich., a 2 de diciembre de 2025.— Una nueva jornada de búsqueda en la zona serrana de Uruapan reveló un hallazgo alarmante: cinco osamentas humanas fueron localizadas en un predio del Cerro de la Cruz, donde colectivos y autoridades realizaban excavaciones en seguimiento a reportes de desaparición vinculados a actividades del crimen organizado.

El operativo comenzó durante la mañana de este martes, encabezado por el Colectivo de Madres Buscadoras en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Fiscalía de Michoacán, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Como parte de la intervención se movilizó maquinaria pesada hacia un tramo del camino que conecta la comunidad de Toreo Alto con la localidad de Tiamba, una zona de difícil acceso y señalada por familiares de víctimas como posible punto de inhumaciones clandestinas.

La búsqueda se concentró en un predio de propiedad del legislador independiente Carlos Bautista Tafolla, donde, tras horas de trabajo, se confirmaron dos fosas clandestinas ocultas entre la vegetación boscosa. En su interior se encontraron restos óseos correspondientes a cinco personas, así como prendas de vestir y objetos personales, mismos que fueron asegurados y trasladados al Servicio Médico Forense de la región.

Los especialistas forenses realizarán análisis de ADN y estudios antropológicos para determinar el tiempo aproximado de muerte, edad, sexo y posibles causas de fallecimiento, además de intentar establecer la identidad de cada víctima a partir de las ropas recuperadas.

El hallazgo representa un nuevo golpe a la ya crítica situación de violencia y desapariciones que atraviesa Uruapan, una región marcada por disputas entre grupos criminales y donde colectivos ciudadanos han asumido un papel protagónico en la localización de personas desaparecidas ante la insuficiencia institucional.

Las labores de búsqueda continuarán en la zona durante los próximos días ante la posibilidad de localizar más puntos de inhumación clandestina.

